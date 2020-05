Comment s'organisent les instituts de beauté pour le 11 mai ?

Pour la reprise d'activité le 11 mai prochain, l'institut de beauté "L'Esprit des Sens" a repensé entièrement son organisation. La gérante a fait en sorte que chaque cliente ne croise pas une autre pendant son rendez-vous. À une quinzaine de kilomètres plus loin, un autre institut a réduit ses prestations, notamment en supprimant les soins du visage et le hammam. Il espère quand même réaliser la moitié de son chiffre d'affaires habituel dans les prochaines semaines.