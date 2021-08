Comment s'organisent les secours après le séisme à Haïti ?

La ville des Cayes est en partie détruite. C'est ici, à 160 km de la capitale Port-au-Prince, que le séisme a fait le plus de dégâts. Les sauveteurs continuent de trouver des corps sous les décombres, comme à l'église du Sacré-Cœur où des cadavres sont retirés des gravats. Depuis samedi, 1 300 personnes ont perdu la vie et au moins 5 700 sont blessées. À l'hôpital des Cayes, les médecins sont débordés par l'afflux de victimes. "Hier, c'était dur et on n'avait pas assez de personnel. Mais on a bien géré la situation", confie le docteur Titus Antoine Junior. En ville, les secouristes s'organisent pour ravitailler les habitants et reloger les milliers de sans-abris dans des campements provisoires. Mais la nourriture et surtout l'eau commencent déjà à manquer. "Certaines personnes se sont mises à boire de l'eau non-portable parce qu'elles ont trop soif", raconte une habitante. Le travail des secouristes pourrait encore se compliquer ces dernières heures, car une tempête tropicale est attendue dans la nuit à Haïti. Le pays risque des pluies torrentielles et des inondations.