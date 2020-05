Comment s'organisent les transports scolaires face aux mesures de distanciation sociale ?

Les quatre millions d'enfants qui prennent quotidiennement les transports scolaires vont devoir changer leur habitude, et ce, quelle que soit la date de leur retour en classe. Masque obligatoire à partir de onze ans, un siège sur deux condamné...il ne reste plus qu'à espérer que les règles soient comprises par les plus jeunes. Pour les autocaristes à l'arrêt depuis la mi-mars, la reprise sera très partielle, car de nombreuses écoles retardent leur rentrée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.