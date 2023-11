Comment s'organiser avant la tempête ?

Dans le centre de Quiberon (Morbihan), on se protège. Ce mardi matin, les services de la ville terminent la mise en place d'une digue et de protections le long du remblai. Installé au camping, un couple de Belges est inquiet. Sur le front de mer, un commerçant prévoit d'enlever son mobilier en terrasse. Il reste serein sur l'épisode météo. Du côté de la gare Maritime, plusieurs passagers se sont adaptés au temps. L'un d'entre eux nous confie : "On devrait partir jeudi matin, et là, on a décalé à aujourd'hui". À quelques kilomètres depuis son balcon, Pierre-Guy en a vu des tempêtes plus ou moins fortes. Mais il redoute particulièrement la prochaine, annoncée comme exceptionnelle. Il s'y prépare. En contre-bas, sur le chemin qui borde la côte sauvage, les promeneurs profitent du spectacle. Pour un couple de vacanciers, c'est aujourd'hui qu'il faut sortir. En effet, dans la nuit de mercredi à jeudi, des vents à plus de 140 km/h sont annoncés et la mer sera déchaînée. TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec