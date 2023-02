Comment s’organiser demain

Il y a ceux pour qui c'est déjà tout réfléchi. D'autres misent plus sur l'improvisation. Au final ce lundi matin, vous avez choisi de voir les choses avec optimisme : "il y a toujours une solution, s'il n'y a pas le bus, il y a le vélo, et s'il n'y a pas le vélo, il y a le à pied, il faut juste partir un peu plus en avance" ; "ça ne me dérange pas de marcher une demi-heure, ça fait du bien". Mais là où ça se complique, c'est pour garder vos enfants. Le portail de cette école sera fermé mardi, aucun service minimum assuré. Avec un peu de débrouille, chacun a finalement trouvé son plan B : "on va devoir garder les enfants, il faut s'organiser" ; "la solution, c'est la maman qui va le garder à la maison, on n'a pas le choix" ; "nous on a la chance d'avoir les grands-parents juste à côté et on les récupère mercredi midi". Cette coiffeuse, elle, sera bien au travail demain. Mais sa question, c'est y aura-t-il des clients ? Quelques rendez-vous sont réservés tôt le matin, mais elle s'attend à une fréquentation réduite de moitié. Demain, comme beaucoup d'entre vous, Annabella prendra sa voiture pour venir au travail. Mais pour éviter les bouchons, vous pouvez aussi miser sur le covoiturage. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau