Comment soulager la gueule de bois après le réveillon ?

Pour éviter la gueule de bois, certains misent sur la modération, voire l'abstention. À la pharmacie, celui qui a abusé de l'alcool peut avoir recours au paracétamol, au Maalox et à l'Oxyboldine, en fonction des symptômes. Pour les adeptes de l'homéopathie, il y a également les granules de Nux vomica. Une diète et une petite tisane sont également recommandées pour désintoxiquer l'organisme. Et dans tous les cas, il est indispensable de boire de l'eau avant, pendant et après la fête.