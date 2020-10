Comment s’y retrouver dans les aides pour rénover son logement ?

Les nouvelles règles d'aide à la rénovation énergétique des maisons s'appliquent dès ce jeudi. Elles concernent les travaux qui débutent actuellement, mais on ne pourra en faire la demande qu'à partir du mois de janvier 2021. A cela s'ajoutent les nombreuses aides pour l'amélioration des logements que les ménages pourront bénéficier. Comment mieux s'y retrouver ? Que faire pour éviter les arnaques ?