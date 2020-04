Comment Sylvie Tellier vit-elle son confinement ?

Comme tout le monde, Sylvie Tellier est aussi confinée chez elle. Chaque jour, la directrice générale de la société Miss France travaille et s'occupe de ses enfants en même temps. Une fois la nuit tombée, elle profite de son temps libre pour dévorer un livre ou pratiquer le yoga. Dans une vidéo, elle incite toutes les mamans à faire la même chose pour déstresser.