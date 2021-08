Comment travaille la cellule d’enquête sur l’origine de l’incendie dans le Var ?

Baptiste Guenais nous livre quelques détails au sujet de l'enquête sur l'incendie dans le Var. Selon lui, c'est la cellule Vulcain qui en est en charge. Celle-ci est spécialisée et composée à la fois de gendarmes, de pompiers de forestiers. Son rôle est de déterminer les causes d'un départ de feu notamment son origine exacte. A l'image, vous pouvez voir l'aire de repos depuis laquelle l'incendie est parti lundi soir. Il s'est ensuite propagé sur une zone devenue une "scène de crime". Les enquêteurs de la cellule Vulcain l'ont sanctuarisé puis photographié et l'ont passé au peigne fin. Ils sont à la recherche du moindre indice qui pourrait attester d'une présence humaine au moment du départ de feu. C'est le cas d'un briquet, d'un mégot ou d'un emballage. Ils vont également prélever de la terre. Ils nous ont montré ce mercredi matin comment ils procédaient afin de déceler d'éventuelles traces d'hydrocarbure. Le but est de déterminer si cet incendie a une origine criminelle ou s'il est accidentel. Mais dans 90% des cas, c'est la main de l'homme qui est à l'origine des départs de feu.