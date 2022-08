Comment trouver un peu de fraîcheur dans l’assiette

Au marché, il faut savoir faire des choix parfois difficiles : sentir, toucher, et surtout choisir le bon melon pour déjeuner. "On n’aime pas quand c’est trop mûr (…) Pour l’entrée, on va le couper en petits morceaux et voilà. On se désaltère au maximum", confie un client du marché d'Hendaye. Après l’entrée vient le plat. Le livre de recettes est ouvert et chacun y va de sa suggestion. Colette a une recette typiquement basque facile à préparer : la piperade. Pour d’autres, ce sera : ratatouille, parmesan, courgettes à la poêle... Pour les courgettes, Cathy a une idée encore plus rapide : des tagliatelles. "Avec l’économe, on les met comme des pâtes, comme les spaghettis plats, et on peut les manger en entrée. C’est tout frais", explique-t-elle. Si les salades sont sur toutes les tables lorsqu’il fait chaud, le fromage, lui, n’est jamais bien loin. Comme l’affirme une autre consommatrice, "Le fromage de brebis, c’est un incontournable. Il se mange toute l’année". Avec tout ça, n’oubliez pas de boire beaucoup d’eau, le meilleur remède pour affronter la canicule. TF1 | Reportage A. Vieira, J. Gardet