Comment un astéroïde a-t-il pu frôler la Terre sans être détecté par les radars ?

Dans l'espace, les radars permettent de repérer des objets volants non identifiés. Ce 25 juillet 2019, un astéroïde s'était pourtant approché dangereusement de la Terre à une vitesse de 20 km/s. Il était cinq fois plus près de nous que la Lune, mesurant entre 57 et 130 mètres de diamètre. Par sa taille, il était difficilement repérable, pourtant peu inoffensif car il aurait pu faire disparaître une petite ville. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.