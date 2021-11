Comment un tir de missile russe a mis en danger l’ISS

La Station spatiale internationale est encore endormie quand la radio grésille. C'est un message urgent envoyé depuis la Terre : "Nous venons d'être informé de la destruction d'un satellite, vous allez devoir commencer la procédure Safe Haven". Un nuage de débris se dirige vers la station. La procédure Safe Haven impose à l'équipage de se replier dans la partie la moins exposée de la station. Ces débris même minuscules peuvent causer d'énormes dégâts à cause de leur vitesse, presque 30.000 km/h. Les sept membres de l'équipage passent la nuit dans les capsules Soyouz et SpaceX arrimées à la station. Les débris passent finalement à côté. Mais d'où viennent-ils ? Plusieurs soupçons pèsent sur la Russie. Lundi, Moscou a en effet testé un système de missile antisatellite. Il aurait détruit son objectif : un vieux modèle soviétique. Des débris auraient touché l'ISS. C'est ce qu'affirme le gouvernement américain en tout cas. Les Russes rétorquent qu'il s'agit d'accusations infondées. Aujourd'hui, les débris ne menacent plus la station. Les sept astronautes dont deux Russes ont pu reprendre leur mission.