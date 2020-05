Comment une boulangerie adoucit-elle le confinement ?

A l'heure où la lune part se coucher, les boulangers, eux, sont déjà au travail depuis des heures. Franck, dans le métier depuis ses quatorze ans, n'a jamais fermé sa boulangerie durant confinement. Il livre une centaine de baguettes gratuites par jour pour des soignants et offre chaque semaine des croissants chauds destinés à des infirmiers. Il se déplace même pour les personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles. Des actions qui justifient le nom de sa boulangerie, "L'étoile du berger".