Comment va se dérouler la présentation du plan de déconfinement d'Édouard Philippe ?

Édouard Philippe a présenté son plan de déconfinement au Conseil des ministres ce mardi matin avant son intervention devant l'Assemblée nationale dans l'après-midi. Son discours durera environ une heure et les différents groupes politiques pourront ensuite répondre au Premier ministre sur les sujets importants du processus. Est-ce que des informations concernant ce plan ont filtré ? Bastien Augey fait le point sur la situation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.