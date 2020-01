Comment va se passer le confinement des Français rapatriés de Chine ?

Alors qu'un cinquième cas de coronavirus a été confirmé dans l'Hexagone, un avion s'apprête à rapatrier une centaine de Français confinés en Chine depuis quelques jours. Une opération qui n'est pas sans risques puisque ces personnes peuvent être potentiellement contaminées. A leur arrivée, elles seront mises à l'isolement durant quatorze jours. Comment va se dérouler le confinement ? Quelles mesures sont prises pour les personnes revenant quotidiennement de Chine via des vols commerciaux ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.