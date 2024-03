Comment vendre sa voiture au meilleur prix

Notre collègue nous a confié une mission : vendre sa voiture rouge à un bon prix et dans les meilleurs délais. À Nantes (Loire-Atlantique), c'est simple, il suffirait de passer sous un drôle de portique. Le passage ne dure que quelques secondes, et dans la journée, nous recevrons une estimation gratuite ainsi qu'une offre d'achat. Le concept attire. Derrière le portique, il y a une start-up lyonnaise qui mise sur la haute technologie. En un instant, près de 300 photos ont été prises du véhicule, ensuite, place à l'intelligence artificielle. Une heure après notre passage, l'offre d'achat tombe sur notre téléphone : 4 000 euros. Notre voiture serait revendue à des spécialistes de la vente de véhicules d'occasion. Sur Internet, le marché prospère et tout est fait pour faciliter la vente de votre voiture. De son côté, l’État a simplifié toutes les démarches administratives. Tous les formulaires sont en ligne ou sur une application. Pourtant, les concessionnaires automobiles attirent toujours. Un rendez-vous reste plus efficace qu'une vente sur Internet. TF1 | Reportage M. Giraud, R. Hellec