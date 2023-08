Comment vérifier l'authenticité des produits au marché ? Le 13H à vos côtés

Nous vous emmenons au marché pour vérifier l'authenticité des produits. Commençons par l'huile d'olive, son origine doit-elle être mentionnée sur la bouteille qu'on va acheter ? La réponse est "oui". Son Appellation d'origine protégée doit toujours être inscrite. Il y a sept AOP dans l'Hexagone pour l'huile d'olive. Elles doivent indiquer s'il s'agit d'une huile d'olive vierge ou extra vierge. Si celle-ci est issue de plusieurs pays d'Europe, c'est la mention "Origine UE" qui doit apparaître. Maintenant, comment être sûr que le produit que vous achetez est authentique ? Voici quelques conseils d'UFC-Que Choisir : n'hésitez pas à poser des questions au vendeur sur l'origine du produit et surtout, prenez votre temps. Faites le tour du marché et comparez les prix. Si c'est trop bas et pas cher, il faut évidemment se méfier. Passons aux souvenirs de vacances. Si, au moment de l'achat, le vendeur vous certifie que l'article est artisanal, alors qu'à un autre endroit vous trouvez exactement le même, avec la mention "Made in China", vous n'aurez pas le droit de changer d'avis. Cette loi est d'ailleurs écrite noir sur blanc dans l'article L224-59 du code de la consommation. A. Bazar