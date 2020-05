Comment vit-on le déconfinement quand on habite à la frontière avec la Suisse ?

En Suisse, le déconfinement a commencé depuis déjà une dizaine de jours. A Verrières-de-Joux, un petit village frontalier, les habitudes du quotidien des 160 habitants ont dû changer. Sur 18 postes-frontières entre le Doubs et la Suisse, seuls quatre restent ouverts. Les travailleurs frontaliers, eux, peuvent passer s'ils font preuve de patience. Même si la Suisse est à moins d'un kilomètre, il est impossible de s'y rendre pour se ravitailler, alors que les commerces du village sont fermés.