Comment vivent les habitants de Tende trois mois après le passage de la tempête Alex ?

La tempête Alex a laissé bien des séquelles à Tende après son passage il y a trois mois plus tôt. L'unique route d'accès au village est toujours en travaux. On peut y circuler, mais seulement par convoi, trois fois par jour, à des heures bien précises. Rien d'une vie normale pour les habitants qui doivent se débrouiller avec quelques commerces encore ouverts. La supérette qui rendait bien des services est toujours fermée faute de repreneur pour l'instant. Alors dans l'urgence et par solidarité, le boucher du village voisin vient deux fois par semaine ouvrir une épicerie où l'on trouve des produits de première nécessité. Un peu plus loin, les 60 vaches de François Riberi sont prises au piège. L'étable où elles passent habituellement l'hiver n'est plus accessible. En effet, la route a été emportée par la crue. L'éleveur a fait estimer les travaux, deux millions d'euros, un montant que son assurance ne veut pas prendre en charge. Comme plusieurs commerçants du village, il n'envisage plus son avenir ici. Ce dernier aimerait partir et trouver une ferme ailleurs pour ses animaux.