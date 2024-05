Comment vos maraîchers apprennent leurs métiers

Ces betteraves, Nazim peut en être fier. Cela ne fait que huit mois que cet ancien informaticien apprend son nouveau métier d'agriculteur. "C'est difficile, mais ça me plaît de voir pousser d'une réelle minuscule... c'est magique", dit-il. Un peu de magie, mais surtout beaucoup de travail. Dans cette école de maraîchage urbain à Cannes, les élèves en reconversion ont un an pour tout maîtriser. Ils apprennent surtout grâce à la pratique. Le secret du fondateur de cette école, la vieille technique du maraîchage à la française. Beaucoup de fumiers, broyages, des anciens plants pour faire de l'engrais. Ces méthodes permettent d'exploiter de petites terres agricoles en ville qui ne trouvaient pas preneur. Pour devenir maraîcher, ce capitaine de voilier de 58 ans doit aussi apprendre à commercialiser sa production. "Ce sera à nous d'y aller tout seul et de venir négocier, faire notre métier de A jusqu'à Z", explique-t-il. En plus de ce grossiste, l'école fournit aussi des restaurants et des paniers pour les particuliers. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Guérard