Comment Windsor se prépare aux funérailles du prince Philip ?

Impossible pour les fans de la royauté de manquer le moment des funérailles du prince Philip. Arrivés du Pays de Galles ce vendredi matin, ils se devaient d'être à Windsor pour soutenir leur reine. Anthony Jones a même été major d'homme dans l'un des hippodromes royaux. Il a rencontré le prince Philip plusieurs fois. A Windsor, les commerçants et les pubs ont mis sur leur vitrine des photos du prince Philip. Sur la traditionnelle boîte aux lettres, un hommage soigneusement tricoté est apparu ce matin, surprenant les habitants. Les préparatifs de la cérémonie ont déjà commencé. Un régiment de cavalerie est arrivé jeudi au château. L'entraînement a lieu aussi dans un centre de l'armée britannique pour la marine royale, présente demain aux funérailles. C'est dans la marine que le prince Philip s'est illustré, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale. Pour respecter les restrictions liées à la pandémie, trente invités, pas un de plus, seront présents dans la Chapelle Saint-Georges. Les autorités demandent aux Britanniques de regarder la cérémonie chez eux. Windsor est plus calme que d'habitude. Moment historique pour le Royaume-Uni, la cérémonie sera retransmise en direct.