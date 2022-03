Commerçant ambulant : le casse-tête du carburant

Rouler et vendre ses produits jusqu’au pas de la porte, c’est son métier. Claude Mottet est épicier ambulant depuis 35 ans. Près de 100 kilomètres par jour est inscrit sur son compteur. Alors, un gasoil à 2,24 euros, c’est 40 euros de plus, par semaine, à sa charge. "Il ne faut plus regarder le compteur parce que cela déprime", confie-t-il à la pompe d’essence. Sur les petites routes sinueuses de la Drôme et de l’Ardèche, il ne faut pas faire d’excès de vitesse. Il a des clients de plus en plus fidèles. Avec la hausse du carburant, ils ont réduit leurs déplacements. Pour garder leur épicier aussi, la plupart achètent davantage. Leur panier a augmenté de 10%. Pour Claude, il n’est pas question d’augmenter ses prix ni d’abandonner ses clients, quitte à gagner un peu moins. "Je ne suis pas un spéculateur. J’aime mon métier et je suis solidaire avec mes clients", confirme-t-il. À cheval ou au volant de son camion, avec surtout une bonne dose d’humour, le carburant de Claude fait face à la crise. TF1 | Reportage G. Charnay, D. Paturel