Commerçants cherchent vendeurs à tout prix

Si vous avez fait du lèche-vitrines à Annecy, vous n'avez pas pu les louper. Magasins de vêtements, coiffeurs, boucheries, partout, des centaines d'annonces pour des temps partiels ou des CDI. Dans une brasserie du centre-ville, huit postes sont à pourvoir depuis plusieurs mois. Des CDI de 35 heures qui ne trouvent pas preneur. En cause, les nouvelles demandes des salariés. Les secteurs plus qualifiés ne sont pas non plus épargnés. Une opticienne aurait besoin d'une personne en plus dans son équipe. Un manque qui affecte son activité. Si les commerçants d'Annecy peinent autant à recruter, c'est à cause du coût élevé de la vie et du salaire souvent insuffisant. Ludovick recherche deux CDI à temps plein payés entre 1 600 et 1 800 euros. Malgré plusieurs annonces, il ne trouve pas preneur : "Les loyers sont chers dû à Airbnb et au tourisme. Il y a la proximité de la Suisse où le SMIC est à 3 500 euros. On ne peut pas les payer 4 000 euros par mois. Ce n'est pas possible". Pour garder leurs nouvelles recrues, certaines entreprises bichonnent leurs salariés. Une boutique d'occasion offre plus de primes et de meilleures perspectives d'évolution. Mais ces sociétés restent des exceptions. À Annecy, 40% des commerces ont des difficultés pour recruter. TF1 | Reportage C. Eckersley, F. Marchand