Commerce et artisanat : les conjoints exclus de la formation des apprentis ?

Un nouveau décret interdit aux conjoints des artisans et des petits commerçants de participer à la formation des apprentis. Dans la Manche, ce texte concerne une soixantaine de boulangeries fonctionnant en entreprise individuelle. Cette nouvelle loi suscite également l'incompréhension du côté des clients.