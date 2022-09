Commerce d’antan : une mercerie au fil du temps

La mercerie "Ultramod" à Paris possède des pièces rares que l’on ne trouve pas ailleurs, comme des chapeaux des années 50. Pour la propriétaire, Anne-Christine Morin, ce sont des petits trésors. Au fil du temps, les propriétaires du magasin se sont succédé, sans jamais transformer le lieu. Dans une autre pièce, d’autres merveilles s’offrent aux clients. Ce sont de vieux boutons en nacre, bois, verre, métal doré ou argenté. Il en existe peut-être plus de 100 000; Anne-Christine n’a jamais eu le courage de les compter. Dans la boutique, ce que l’on cherche avant tout, ce sont des objets uniques. Et l’on prend le temps de les trouver. Dans ce paradis dédié aux couturières, les meubles en bois datent des années 1900. La qualité des matières, le choix immense de couleurs et de nuances attirent des centaines de professionnels. La clientèle se renouvelle. Les jeunes aiment décorer eux-mêmes leurs vêtements, c’est moins cher et plus original. Cette caverne d’Alibaba centenaire rend hommage aux différents métiers du textile. Elle demeurera tant qu’il y aura des amoureux de belles étoffes. TF1 | Reportage J. Chubilleau, F. Mignard, M. Merle