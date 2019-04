Commerce rural : un boulanger voisin sauve les habitants du Triadou

La commune du Triadou est un parfait exemple pour démontrer les difficultés du commerce en milieu rural. Plus aucun marché n'est ouvert dans ce petit village. Seul un distributeur de pains est disponible pour les 400 habitants de la circonscription. Un dispositif installé par un boulanger voisin et qui inspire les habitants de la commune. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.