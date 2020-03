Commerces, activités... quels établissements restent ouverts ?

Le décret, qui détaille la liste des commerces accessibles ou non dans les prochaines semaines, est disponible en ligne sur le site du Journal officiel. Parmi ceux toujours en activité figurent les grandes surfaces, les services de pompes funèbres, les pharmacies et les hôtels. En revanche, les restaurants, les salles de spectacle et les commerces non-alimentaires sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Les seuls rassemblements autorisés sans limite de nombre de personnes sont les enterrements.