Commerces d'antan : la librairie aux mille trésors

À Lyon (Rhône), derrière une modeste vitrine, inchangée depuis 1840, se cachent en réalité 350 mètres carrés de livres. On constate un plancher d'époque, des passages exiguës, des bouquins introuvables et partout cette odeur de vieux papier. L'âme de la plus vielle librairie lyonnaise séduit amateurs et connaisseurs avec l'espoir de dénicher la perle rare. Chaque jour, les lecteurs se séparent de leurs bibliothèques. De la pépite aux vieux romans d'espionnage, tous les ouvrages trouvent leur place. Nicolas Rivat, gérant de la librairie-bouquinerie "le Père Pénard", nous ouvre la porte de la réserve et se fraye un chemin entre les livres entassés pour nous montrer les archives à expertiser. Chaque découverte a son anecdote. En effet, quand Philippe Jayet, l'ancien propriétaire de la librairie, reprend le commerce en 1994, il apprend l'existence d'une cheminée derrière la bibliothèque. Elle servait de boite aux lettres à la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Près de 50 ans plus tard, la librairie du vieux Lyon est reprise par des férues de brocante. En effet, tout part d'une rencontre entre copains. Inspirés par le titre de George Brassens et en référence à une revue anarchiste du XIXème siècle, les deux amis baptisent leur librairie "Le Père Pénard" avec la volonté d'en faire un lieu populaire. TF1 | Reportage S. Agi, A. Cerrone, D. Paturel