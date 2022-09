Commerces d'antan : la quincaillerie indémodable

Pousser la porte de la Maison Empereur à deux pas du vieux port, c’est entrer dans un autre monde, une sorte de caverne d’Alibaba. Sur 1 300 mètres carrés, on y trouve des objets en tout genre, du plafond jusqu’au sol. Des serrures, des poignets, des ustensiles de cuisine ou des jouets, cette institution compte aujourd’hui plus de 500 000 références dans ses rayons. La quincaillerie est dans la famille de Laurence Renaux-Empereur depuis 1827. Elle représente la septième génération à la tête de la maison. Il faut dire que le magasin est au même endroit depuis près de 200 ans. À l’intérieur, les produits n’ont pas bougé non plus. Cela donne des repères aux clients. La Maison Empereur travaille avec plus de 250 manufactures historiques. Avoir des produits simples, mais difficiles à trouver ailleurs, c’est l’une des forces de la Maison Empereur depuis toujours. Cela fait près de deux siècles que cela dure entre les murs du magasin, et ne devrait pas s’arrêter demain. Les enfants de Laurence se préparent doucement à prendre la relève de cette entreprise familiale du cœur de Marseille (Bouches-du-Rhône). TF1 | Reportage M. Perrot, N. Carme