Commerces d'antan : le bistrot comme à la maison

Pas besoin de commander, Dominique Dehais sait ce que ses clients veulent. Dans le village d'un peu plus de 1 000 habitants, tout le monde se connaît, se salue et s'embrasse. "C'est une famille, un café de campagne. Ce n'est pas du tout la même chose qu'en ville", explique Dominique. C'est un lieu de rencontre où certains y prennent la collation. Le bar-tabac a plus de 100 ans. Les tables, les chaises ou les carreaux de ciment sont d'origine. Ici, oubliez la modernité, c'est aussi ce qui fait la recette du succès. L'âme de ce commerce, c'est Dominique. Depuis 45 ans, sa routine du matin ne change jamais. Son commerce est la première lumière du village. Tous les jours, elle s'active. Avant d'ouvrir, il faut tout remettre en place. Dominique aime son commerce et cela se sent. L'atmosphère y est particulière. Ce n'est pas un secret si ses clients ne vont pas voir ailleurs, c'est surtout grâce à elle. Dominique connaît d'ailleurs certaines personnes depuis leur naissance. Elle a aussi choisi la décoration à son goût et chaque objet a son histoire. TF1 | Reportage G. Thorel, X. Thoby