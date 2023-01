Commerces, écoles... beaucoup de portes fermées ?

Ce jeudi, la manifestation partira du centre de Nantes (Loire-Atlantique) à 10h30, à l'heure des approvisionnements et de l'installation des terrasses. Pourtant, les restaurateurs sur le trajet ne semblent pas très inquiets. Ils ont l'habitude. "Le risque c'est, est-ce qu'il y aura des casseurs", "on espère avoir des retombées aussi, qu'après la manif les gens viennent manger ou boire une bonne bière brassée sur place", témoignent-ils. Un peu plus loin, dans une agence de voyages, Émilie Denis ne craint pas les dégâts mais elle sait déjà que son activité sera affectée. L'organisation est plus délicate pour les parents qui ont découvert que l'école de leurs enfants serait fermée. À chacun sa solution de dernière minute : "la mamie va venir ce soir de Vendée", "on a la chance d'avoir les grands-parents à proximité", "nous sommes en télétravail toute la journée pour demain". Selon le premier syndicat du Primaire, 70% des enseignants seront en grèves demain et 200 écoles pourraient être concernées en Loire-Atlantique. TF1 | Reportage M. Giraud, S. Guerche