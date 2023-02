Commerces en centre-ville, une journée pas comme les autres

C'est un geste qu'il ne fait pas tous les jours. Quelques heures avant le passage de la manifestation, ce gérant barricade toute son agence d'emploi jusqu'à la porte. Il se demande encore comment il va faire pour accueillir ses clients. Une première pour Jean-Pierre car le cortège ne passe pas par sa rue habituellement. Mais il y a deux semaines, plusieurs vitrines avaient été fracturées à Rennes (Ille-et-Vilaine). Comme d'autres commerces, il a préféré anticiper d'éventuels débordements. Même inquiétude chez ce restaurateur. Ghislain Duré du restaurant "Le Béret" a eu pour consigne de ne pas sortir sa terrasse ce mardi. "La police est venue me voir vendredi dernier pour me prévenir. On est inquiets", a-t-il confié. Une journée particulière pour le responsable car, il le sait, la salle sera difficile à remplir aujourd'hui. Il ne se voyait pas baisser le rideau pour autant. Un peu plus loin au point de départ de la manifestation, c'est l'effet inverse dans cette pâtisserie. Ici, les jours de mobilisation font parler et sont toujours des jours de grosses activités. De l'animation pour certains, de l'inquiétude pour d'autres. Une mobilisation comme aujourd'hui force les commerçants à s'adapter. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau