Commerces, entreprises... la peur des pillages

En survolant Nouméa, on repère tout de suite les fumées qui s'élèvent des zones sinistrées. Un feu continu qui consume en particulier le secteur des entreprises, le poumon de la ville. Christophe Vesselhy est cadre dans une société de miroiterie, dans le quartier de Ducos, cerné par pillards et les émeutiers. Tout a été dévasté, toutes les enseignes commerciales. Quant à sa société, qui employait une dizaine de salariés, elle n'existe tout simplement plus. Pendant ce temps, on entend très bien le bruit des heurts, tout près, des gendarmes mobiles qui repoussent des assaillants à la périphérie du secteur. Mais pour ceux qui n'ont pas été touchés, comme cet atelier de réparation automobile, seule une présence 24h/24 des salariés permet de protéger leurs outils de travail. Et l'impact sera fort pour tout le monde, alors que la crise a mis des dizaines de milliers de personnes au chômage technique. Pour l'instant, le bilan se chiffrerait à près de 300 millions d'euros de dégâts. Un coût colossal pour la Nouvelle-Calédonie, qui était déjà en crise avant cette semaine d'émeutes. TF1 | Reportage M. Scott, F. Amzel