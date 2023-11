Commerces inondés : rouvrir à tout prix

Le rideau de la supérette de Blendecques (Pas-de-Calais) reste fermé ce lundi, mais à l'intérieur tout le monde s'active. Le magasin a été inondé, il faut le nettoyer et tout remettre en rayons. C'est la seule épicerie de la commune. "On va essayer de rouvrir demain. On va tout remettre en place. Les gens ont besoin de nous", explique la responsable Caroline Herault. La gérante peut compter sur l'aide des habitants. Christiane, par exemple, a d'importants dégâts dans sa maison, mais elle n'a pas hésité à venir donner un coup de main. Le téléphone de la patronne n'arrête pas de sonner : "on est solidaire, on a eu beaucoup de propositions d'aides". Un peu plus loin, dans le centre de contrôle technique, la réouverture prendra plus de temps. Les machines ont été noyées, 40 000 euros de matériel perdu. D'autres sont conscients de leurs chances, pas une goutte d'eau chez la couturière : "je suis contente parce que j'ai démarré au mois de septembre". Vider l'eau des sous-sols par tous les moyens, Blendecques se remet en ordre de marche, mais l'inquiétude est toujours là. Tous les regards sont tournés vers l'Aa. Si la rivière déborde à nouveau, il faudra tout recommencer. TF1 | Reportage S. Chevallereau, B. Lachat, O. Cresta