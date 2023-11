Commerces : le défi du redémarrage aprés les inondations

Il faut presque nager pour accéder à l'entrée d'un garage. À l'intérieur, sous un mètre d'eau, le lieu est méconnaissable. Les voitures des clients sont bloquées ici depuis dix jours, les machines encore sous l'eau. Yoann estime le montant des dégâts à 500 000 euros, pour un garage remis à neuf il y a deux ans. Si les fondations sont jugées trop fragiles, Yoann n'est même pas certain de récupérer son bâtiment. Quelques kilomètres plus loin, tous les commerces de la place d'Arques sont encore fermés. Une entreprise de nettoyage déblaie une pizzeria depuis quatre jours. Le patron et ses cinq employés sont au chômage partiel. À la cave, tout le système électrique a pris l'eau. Les meubles sont à jeter. Certains produits stockés ont pu être sauvés, mais pas les sacs de farine sur lesquels de la moisissure apparaît. Ils devront être aussi jetés. Dans l'entreprise voisine, les experts ne sont toujours pas passés. C'est un frein au nettoyage, car pour estimer le montant des dégâts, tout doit être conservé en l'état. TF1 | Reportage M. Debut, T. Chartier