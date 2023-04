Commerces, mairie... cibles des casseurs à Lyon

En plein centre-ville de Lyon, les yeux sont rivés sur le sol ce mardi matin. Il faut slalomer entre les poubelles et les débris de verre. À 22 heures, lundi soir, ils étaient 800 dans les rues. Dans le premier arrondissement, des individus se sont attaqués à un poste de police municipale. Ils ont tenté d'y mettre le feu, puis ont continué leur chemin. Quelques mètres plus loin, ils sont entrés par effraction dans une mairie d'arrondissement et ont saccagé les bureaux. C'est la deuxième fois en un mois qu'une mairie est prise pour cible à Lyon. Juste en face, c'est le sous-sol d'un immeuble qui a pris feu. Rapidement, les flammes se sont propagées. Les pompiers ont évacué une dizaine de personnes, dont Clément. Il habite au premier étage et pour lui, ce matin, c'est l'incompréhension. Dans les rues commerçantes, les violences de cette nuit laissent place à de nombreux dégâts. Des banques vandalisées, des voitures incendiées et des vitrines brisées, comme celle d'un traiteur. Pour celui-ci, le coût de la réparation s'élève à 2 800 euros. TF1 | Reportage S. Prez, C. Buisine, S. Thizy