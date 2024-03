Commerces ouverts au déjeuner : un choix gagnant

À la pause déjeuner, flâner dans les rues commerçantes d'un centre-ville, faire du repérage ou des achats, est une habitude pour certains. À Angoulême (Charente), les rues sont plus fréquentées entre midi et deux qu'après 14h. Dans cette galerie commerciale en plein centre, la fréquentation du midi est indéniable. Pour cette librairie indépendante, la question ne s'est jamais posée. Près de 15% du chiffre d'affaires, 1 700 euros, est réalisé entre midi et 14h chaque jour. Même scénario dans cette bijouterie familiale. Ici, le responsable ne quitte jamais son poste. Depuis deux ans, Frédéric reste ouvert de 9h30 à 19h. Un atout pour garder sa clientèle. Selon d'autres commerces, l'opération n'est pas évidente. Le choix n'est pas facile pour les plus petites structures. Néanmoins, la plupart des boutiques qui reste ouverte à la pause déjeuner a vu son chiffre d'affaires progressé. Encore faut-il des effectifs suffisants pour s'adapter aux attentes des consommateurs. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau