Commerces ouverts ou fermés : des aberrations pointées du doigt

Des vêtements interdits à la vente dans les supermarchés, des boutiques de prêt-à-porter fermées, et pourtant, ce lundi matin sur un marché, on retrouve sans problème des pantalons, des t-shirts et des chaussures. Les commerçants sont bel et bien dans leurs droits même si tout n'est pas clair pour certains d'entre eux. Autre curiosité, les parfumeries sont fermées mais les parfums sont bel et bien vendus dans les supermarchés. En revanche, logique inverse pour les jouets. Les magasins sont fermés mais les petites voitures doivent retourner dans l'arrière-boutique. "On n'a pas forcément toujours l'explication rationnelle mais on ne fait qu'appliquer ce qu'on nous demande", confie le gérant d'un magasin Intermarché. Damien Patureau, lui, a du mal à accepter la fermeture de son salon de beauté car tous ses collègues coiffeurs restent ouverts. Une situation inégalitaire selon lui, d'autant plus que tous ses clients sont séparés les uns des autres. Une aberration pour lui qui a un coût : jusqu'à 30 000 euros de perte pour quatre semaines de fermeture.