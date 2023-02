Commerces : portes ouvertes en plein hiver

Il est inutile d'aller bien loin pour s'en apercevoir. Un rayon de soleil dans la première rue piétonne bordelaise et la majorité des portes sont grandes ouvertes. C'est le cas du magasin Rococo bijoux. La gérante, Tamara Coutable, profite d'un temps plus clément pour ouvrir ses portes quelques heures, malgré son petit chauffage d'appoint : "Je le laisse une heure ou deux dans la journée. On a froid aussi, il faut y penser". Depuis le cinq octobre dernier, un décret oblige chaque commerçant à fermer ses portes ou à éteindre tout système de chauffage et de refroidissement. Une consigne qui n'est pas toujours respectée. La preuve, dans certaines grandes enseignes, hors caméra, les employés nous confient que les directives viennent d'en haut : "La consigne maintenant, c'est de laisser les portes ouvertes quand il fait beau. On n'a pas les tenues adaptées pour le froid". À cela une raison toute simple : les clients rentrent plus facilement lorsque c'est déjà ouvert. À Bordeaux, la mairie a envoyé des avertissements aux commerçants qui ne respectent pas la loi. S'ils ne prennent aucune mesure, les patrons des enseignes s'exposent à une amende maximale de 750 euros. TF1 | Reportage S. Petit, C. Brousseau, C. Devaux