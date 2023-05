Commerces : poser un lapin peut vous coûter cher

Élodie Sammut, une coiffeuse à Toulouse (Haute-Garonne), est révoltée. Régulièrement, des clients ne se présentent pas au salon ou annulent à la dernière minute leur réservation. Trois à quatre rendez-vous manqués par jour, soit un manque à gagner de 2 000 euros par mois. Coiffeuse depuis 17 ans, Élodie constate que le phénomène s’amplifie avec les réservations par Internet. C’est une question de personnalité ou d’époque, selon ses clients. Depuis lundi, la patronne demande donc un acompte. Faire payer les absences de dernière minute, c’est la solution adoptée dans le salon esthétique, et ça marche. Les clientes doivent donc réserver sur une plateforme en ligne et laisser leurs coordonnées bancaires. Certaines femmes renoncent, d’autres comprennent la démarche. Les chiens aussi n’honorent pas leurs rendez-vous. Et pourtant, le toilettage prend du temps. Aurore Blasco, toiletteuse, subit cinq rendez-vous non honorés par semaine. Pour des raisons parfois météorologiques, les annulations augmentent les jours de pluie. La commerçante indépendante envoie donc quotidiennement un SMS de rappel à ses clients pour éviter les mauvaises surprises. TF1 | Reportage P. Mislanghe, G. Udron