Commerces sauvés, des aides qui font la différence

A Preures (Pas-de-Calais), tout le monde passe au moins une fois par jour à la boulangerie. C'est le dernier commerce de cette commune de 700 habitants. Multiservice, on y achète son pain frais, mais aussi des fruits et légumes et des produits locaux. C'est aussi autour de ces tables qu'on se retrouve : "il faut du commerce, il faut du lien et après ça, on fait des rencontres ; là, je connais tout le monde" ; "quand ils sont fermés ou quand ils sont en vacances, ça nous manque". C'est un lieu convivial rouvert grâce au maire qui rachète le local et confie les clés à William, un jeune boulanger de 26 ans. L'histoire de Preures se termine bien. Mais dans le pays, 21 000 villages n'ont pas cette chance. Tous leurs commerces ont fermé. Le 1er mars, le gouvernent annonçait un programme d'aides, jusqu'à 80 000 euros pour s'installer en milieu rural. A Saint-Martin-Choquel, 470 habitants, le maire a déposé un dossier. Il espère transformer ce restaurant aujourd'hui fermé en un espace multiservice. TF1 | Reportage M. Debut, B. Nicolas