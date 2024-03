Commerces : tester avant de se lancer !

Clarisse n'est pas agent immobilier. Elle ne cherche pas à vendre, mais à redynamiser une commune. Auxonne, une ville de Côte-d'Or, a investi 30 000 euros dans un local. Elle veut le louer à une personne qui se lance dans le commerce et c'est le cas d'Aurélie. Rien n'est sûre, elle n'est pas seule sur ce dossier. Plusieurs porteurs de projets sont intéressés, car il y a plus d'avantages qu'un bail commercial classique. Atelier sur la gestion et la création d'entreprise, mis en relation avec du réseau, rajoutez à cela un loyer modéré, seulement 25% du prix. La commune n'a plus le choix. Les locaux vides fleurissent dans le centre-ville. Dans l'Yonne, c'est ce qui a permis à Frédérique d'ouvrir son magasin de couture. Avant de s'installer ici, elle a commencé en bas de la rue, dans une boutique éphémère. C'est un dispositif similaire, à une différence près. Ici, les commerçants ont entre six mois et deux ans pour tester leurs activités. Sans cela, Abdelillah n'aurait jamais osé ouvrir son magasin. Et si la clientèle suit, la mairie aide le commerçant à s'implanter durablement. TF1 | Reportage I. Blonz, N. Hadj-Bouziane, G. Martin