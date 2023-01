Commissariat : un million de plaintes en attente

En janvier 2022, Jehan s’est fait agresser en pleine nuit dans les rues du centre-ville de Rennes (Ille-et-Vilaine). C’est un passage à tabac qui lui laissera l’épaule déboîtée et de multiples contusions. Il dépose plainte pour violence suivie d’une interruption de travail supérieure à huit jours. Mais à ce jour, la plainte n’a pas encore été traitée. Si ses blessures ont cicatrisé depuis onze mois, l’esprit de Jehan aimerait pouvoir passer à autre chose. Comme celle de Jehan, 65 000 plaintes sont actuellement en attente de traitement en Bretagne. C’est notamment le cas, faute de moyens humains au sein de la police. "Il y a trop de faits et pas assez de personnels", confirme Emmanuelle Laurens, secrétaire départementale adjointe du syndicat Alliance de police nationale. À Rennes, on compte 11 000 dossiers pour 100 enquêteurs, confrontés à devoir prioriser les affaires. Autre problème, la lenteur des procédures en justice. Cette situation peut décevoir les victimes, mais qui n’est pas propre à la Bretagne. Dans l’Hexagone, plus d’un million de plaintes déposées sont en attente d’être traitées. TF1 | Reportage S. Guerche, R. Hellec