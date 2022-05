Commune cherche médecin : les Bodin’s s’en mêlent

Ce ne sont pas des recruteurs ordinaires. Dans une vidéo, les célèbres Bodin's donnent un coup de pouce à une commune dans l'Indre. Depuis le début de l'année, Éguzon-Chantôme, 1 500 habitants, n'a plus qu'un seul médecin généraliste. "J'ai attendu deux heures en salle d'attente" ; "Il faut se déplacer et aller plus loin pour trouver ce qu'on avait autrefois à proximité", témoignent certains. Dans la commune, il y a une quinzaine de professionnels de santé déjà convaincus. Pour attirer le médecin manquant, certains ont même participé à la vidéo des Bodin's. Pour Jean-Christian Fraiscinet, alias Maria, originaire de la région, ce geste bénévole était une évidence. La vidéo cumule plus de 70 000 vues sur les réseaux sociaux. Éguzon compte sur la notoriété du duo comique pour convaincre un médecin. "On saura l'accueillir et l'accompagner", lance le maire Jean-Paul Thibaudeau. Pour l'instant, la ville n'a reçu aucune candidature sérieuse, mais espère trouver la perle rare au plus vite. TF1 | Reportage C. Gerbelot, E. Sarre