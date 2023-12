Communes : des mariages pour le meilleur ?

À 60 kilomètres de Dijon, en Saône-et-Loire, il règne comme une ambiance de mariage. Verdun-sur-le-Doubs et Ciel vous invitent à célébrer leur union le 1er janvier 2025. À la mairie, on est en plein préparatif. Regrouper les compétences pour être plus fort avec un premier grand chantier, rassembler toutes les classes de primaire dans l'une des deux communes. Alors dans l'autre, forcément, les parents grincent des dents. Pour faire des économies et incitées par les aides de l'État, de plus en plus de communes projettent de fusionner. Certaines l'ont déjà fait. Souvenez-vous, c'était en 2015. Trois maires du Haut-Rhin affichaient fièrement leur union devant nos caméras. Huit ans plus tard, le maire de la plus grande des trois communes ne regrette pas la fusion qui lui a coûté son mandat. Plus grande, la commune nouvelle permet désormais à ses petits villages d'avoir une police municipale. Des investissements ont aussi pu voir le jour sans passer par l'emprunt, mais les projets sont loin d'êtres tous terminés. L'an prochain, une nouvelle aide devrait être accordée aux communes qui fusionnent. Comme tous les couples, si le mariage échoue, rien ne les empêche de divorcer. TF1 | Reportage K. Yousfi, I. Blonz, J. Roth