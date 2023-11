Communes inondées : les maires en première ligne

Le maire d'Hesdigneul-lès-Boulogne (Pas-de-Calais) revient dans la mairie. Après les inondations de ces derniers jours, son bureau est recouvert de boue. Deux adjointes le rejoignent pour faire un premier point et les problèmes s'accumulent. Le maire est attendu pour une réunion avec les autres élus du secteur pour organiser la logistique. Isabelle, la première adjointe, prend le relais, et puis, elle part dans les rues du village pour apporter de l'aide aux sinistrés. Dans cette maison par exemple, on arrache le papier peint qui était trempé. La cheminée tourne jour et nuit pour sécher la maison le plus vite possible. Pendant ce temps à l'école, les parents et les enfants sont venus spontanément prêter main-forte. L'établissement ne rouvrira pas tout de suite. Les enfants seront scolarisés dans d'autres communes pendant encore quelques jours. TF1 | Reportage S. Hembert, B. Agirbas