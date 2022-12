Communes, vos projets ont du succès

Il leur a fallu de l'huile de coude et un peu de patience. Et aujourd'hui, 2 500 plantes venues du monde entier poussent ici sur ces falaises et surplombent la rade de Brest (Finistère). Si ce jardin a pu sortir de terre, c'est parce qu'il a remporté les suffrages du tout premier budget participatif de Brest. À la clé, l'équivalent de 120 000 euros de travaux pris en charge par la ville. "Une grosse partie du budget était allouée à la sécurisation du site (...) on n'aurait pas pu le faire seuls sans le budget participatif", rapporte Gildas Calvez, porteur du projet et bénévole de l'association "Jardins extraordinaires de Brest". Et il fallait être ambitieux pour croire en ce projet, 6 000 mètres carrés à flanc de falaise. Alors aujourd'hui pour ces passionnés, il faut l'avouer, c'est une petite fierté. Musées, piste cyclable ou vergers, une trentaine de projets ont abouti ou sont en cours à Brest. Enveloppe totale : 1,3 million d'euros. Et elle devrait doubler d'ici quatre ans. Dans le pays, 400 communes disposent d'un budget participatif. C'est 20 fois plus qu'il y a six ans. TF1 | Reportage C. Ebrel, R. Cann