Les compagnies d'assurance joueront-elles leur rôle après ces inondations?

Après avoir subi les inondations, les sinistrés ont maintenant la lourde tâche d'entamer les démarches auprès des assureurs. Constater les dégats et faire établir un devis, appuyer le dossier en faisant appel à un expert, autant de tâches qui ne permettent pas de tourner la page de cet épisode rapidement. Une constation de catastrophe naturelle doit être établie par la mairie pour que les sinistrés puissent être surs d'être indemnisés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.