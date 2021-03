Les tailleurs de pierre

Il manie déjà les ciseaux et la massette avec une certaine aisance. À seize ans, Etienne Meunier est apprenti tailleur de pierre chez les Compagnons du devoir. Olivier Cochonneau, son patron, lui enseigne la technique. Dans un ancien corps de ferme par exemple, il faut créer un encadrement en pierre de tuffeau. Lui-même formé chez les Compagnons, il tient à transmettre ce savoir-faire. Quand il n'est pas en entreprise, Etienne se forme à Saumur, à la maison des Compagnons. Ici, la maison date du XVème siècle. Depuis 1978, les Compagnons l'ont eux-mêmes reconstruite, restaurée et aménagée au fil du temps. Ils partagent un dortoir à six. Pour aller dîner, une tenue correcte est exigée. Ils y vivent en groupe dans une maison commune. Ewen Boumard est formateur, mais aussi prévôt. Sa mission est d'accompagner les jeunes dans leur parcours. Pour mettre en pratique leur formation, Etienne et ses camarades vont bientôt refaire l'un des murs de la salle à manger. C'est un exercice important, car c'est leur travail d'adoption.