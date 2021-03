Un ferronnier passé par le compagnonnage

A Morillon, dans la Vallée du Giffre, la musique du ferronnier résonne. Le marteau cogne ce métal devenu malléable. Il se plie aux caprices de son maître. "On crée les choses et on développe en ponçant le métal avec la main et l'esprit", explique Frédéric Andrès, maître artisan ferronnier d'art. "Il y a un travail de finesse dans la ferronnerie, comme la haute couture", ajoute-t-il. Chaque pièce est unique, prête à passer à travers les siècles. Comme l'ont fait avant elles des œuvres ornant les monuments anciens. "On dit toujours que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On en a la preuve avec tous les ferronniers de France et d'ailleurs qui vous le diront. Et c'est un métier où il faut beaucoup de patience", confie Frédéric. L'artisan ferronnier d'art perpétue des gestes et une philosophie acquis auprès de Compagnons du devoir il y a 42 ans. Le jeune Frédéric s'est ensuite construit une notoriété dans le pays et à l'étranger. Il souhaite désormais donner ce qu'il a pu recevoir.